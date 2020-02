Luego del comunicado que publicó Tilsa Lozano en el que hace un ‘mea culpa’ por haber promocionado unas pastillas para bajar de peso sin haberse informado debidamente, Rodrigo González no dudó en burlarse del pronunciamiento que tuvo que hacer la ex ‘Vengadora’ ante las exigencias de la ASPEC.

“Tilsa tuvo que reparar el daño con sus mentiras”, comentó en sus historias de Instagram y agregó: “Se los paso en limpio: Me acabo de enterar que no los puedo estafar por el simple hecho de obtener algo gratis. Ahora no me queda de otra que hacerme la preocupada y que la salud de ustedes me importa antes que se me acabe el chiste de vivir de la gorra”.

De esta manera, el popular ‘Peluchín’ dio a entender que Tilsa Lozano solo hizo un ‘mea culpa’ ante sus seguidores porque vio que la ASPEC iba a continuar fiscalizando su publicidad y se le acabaría el negocio.

"Ahora tengo claro que los influencers y artistas tenemos la responsabilidad de informarnos previamente sobre los productos que publicitamos para darles a nuestros seguidores información fidedigna y no solo basarnos en nuestras experiencias personales o en lo que nos dice la empresa”, señaló en su comunicado que emitió tras tener una reunión con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC).