Rodrigo González a Claudia Díaz: "Eso es lo que tiene que hacer una verdadera mujer" (VIDEO)

Rodrigo González no fue ajeno al 'ampay' de Pedro Gallese que ha acaparado todos los medios de espectáculos y se pronunció sobre la infidelidad del arquero peruano a través de las redes sociales.

“Pedro Gallese sabe cuáles son las reglas de ser una persona pública y sabe además cuáles son los beneficios de ser el arquero de la selección nacional (...) su vida privada es parte de todo lo que envuelve su personaje y de todo lo que él lucra y vive porque tiene marcas detrás de él, tiene auspicios y tiene una imagen que tiene que saber llevar desde que sales de la puerta de tu casa hasta que regresas a la misma, por eso eres el arquero que viste a la selección con los colores de tu país”, expresó en un inicio el popular 'Peluchín'.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, el exconductor de televisión no dudó en felicitar a Claudia Díaz, aún esposa de Gallese, por la decisión que tomó de poner fin a su matrimonio, tras enterarse del 'ampay' de su esposo.

“Sin duda Claudia ha demostrado tener mucho menos paciencia que la esposa de Cueva, ha dicho ‘okay, con lo que he visto me basta, se acabó, se terminó y no tengo nada más que hablar porque tengo dos hijos a los que tengo que cuidar’ ¡Mujerón! ‘Y si quieren hablar de algo, háblenlo con él que es el personaje público’ Te aplaudo pero de pie Claudia, de verdad que te aplaudo de pie, porque eso es lo que tiene que hacer una verdadera mujer”, sostuvo Rodrigo González.