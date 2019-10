Rodrigo González sobre el fin de su relación con Sean Rico: "Lo que se ve, no se pregunta" (VIDEO)

Tras los rumores que señalaban el fin de su relación con Sean Rico, Rodrigo González decidió terminar con las especulaciones sobre el tema en una reciente entrevista con María Pía Copello.

"Soy entregado. Yo pienso que si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso... No vas a estar '¿y si mañana?', no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa", dijo el popular 'Peluchín' al ser consultado sobre cómo es en el amor en el programa '#Yanoya'.

Asimismo, el polémico conductor de televisión no pudo evitar mostrarse afectado al escuchar la pregunta sobre qué pasó con Sean Rico, quien fue su pareja por cinco años.

"Ustedes saben que yo soy transparente, yo comparto, pongo si me siento bien, si veo que esto puede servir como un buen modelo, referente. (...) Todas las cosas que me han pasado en todo (trabajo, amor, en todo) son decisiones propias. Yo he decidido esto para mi vida", comentó Rodrigo González.

"¿Por qué me lo preguntas? Porque no ves algo ya, bueno... Lo que se ve, no se pregunta. (...) Yo estoy bien y eso es así", agregó Rodrigo confirmando así el fin de su relación.