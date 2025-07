En el adelanto del próximo episodio de El Valor de la Verdad, Macarena Gastaldo sorprende al confirmar su vínculo con Gianluca Lapadula. Aunque no responde directamente, sus declaraciones no dejan lugar a dudas: me gustaba muchísimo, bailamos reggaetón.

Ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si lo hicieron sin mascarita, Macarena soltó una frase que encendió las redes: “apágame la luz... mudo, sobre todo, déjame a mí tener la vocecita ahí”.

La modelo también se refirió a su cercanía con Luis Advíncula y a un episodio violento con su expareja Patricio Álvarez. Entre risas y lágrimas, Gastaldo adelantó que no todos saldrán bien parados tras su paso por el sillón rojo.

Cerró el avance con una advertencia: “creo que todos deberían estar en su casa, con su canchita esperando, que rueguen que no los mencione”.