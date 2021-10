Rodrigo González criticó al integrante de ‘Guerreros México’, Nicola Porcella. por abrir su cuenta de Onlyfans, pues recordó que el modelo había jurado que nunca iba ofrecer ese servicio de suscripción de contenido por ser “dinero fácil”.

Y es que hace unos días Nicola Porcella hizo su debut en Onlyfans. Tras ello, en el programa “Amor y fuego”, que se emite por Willax TV, Rodrigo González, le recordó al modelo peruano que ahora radica en México, que meses atrás aseguró que jamás abriría una cuenta en dicha plataforma.

El conductor de televisión, popularmente conocido como ‘Peluchín’, consideró que la falta de trabajo en México lo habría obligado a Nicola Porcella abrir su Onlyfans, y refirió que no le iría muy bien al peruano en tierras aztecas. “Se supone que Nicola estaba triunfando en México, debe andar comprando fósforos sueltos, está aguja”, incidió Rodrigo.

Por ello, Gigi Mitre sostuvo que nunca hay que escupir al cielo. “Nunca escupir al cielo, nunca. (Él dijo) ‘Yo no estoy de acuerdo con eso’. Y ahora: ‘Ay, es que ustedes lo pidieron, pensaron que nunca me iba a atrever’.... Tú dijiste que no lo ibas a hacer”, refirió.

La conductora aseveró: “Nicola decía que es dinero rápido, dinero fácil”.

Desea vivir en México

Cabe recordar que semanas atrás, Nicola Porcella reveló al programa ‘Estás en todas’, que planea radicar en México de forma permanente y llevar a su hijo Adriano y a su expareja a ese país.

“La idea es quedarme acá a vivir, igual es difícil. Por ejemplo, con Adriano estoy viendo cómo lo traigo a vivir acá. De todas maneras, quiero que venga. Estoy hablando y moviéndome con mis amigos de Televisa para traerlo con su mamá también. No lo voy a traer sin su mamá, imposible. Ella es maquilladora, está fregado el rubro allá y quiero traerla para acá”, señaló.

Nicola Porcella dijo que extraña demasiado a su hijo. “Quiero traer a Adriano, pero aquí el colegio es como en Estados Unidos, las fechas son distintas, entonces estoy esperando que acabe el colegio en diciembre, pero mi idea principal es radicar acá”, agregó el guerrero.

Casting en obra teatral

Nicola también reveló que ha pasado casting para ser parte del elenco de una obra teatral, está en la espera de que le confirmen su participación, algo que le abriría las puertas al mundo de la actuación tan competitivo en México.

Xoana González

Una lluvia de críticas y felicitaciones ha recibido Xoana González tras comprar un departamento gracias a sus ingresos que tiene en OnlyFans, la conocida plataforma para adultos. No obstante, la argentina indicó que no pretende ser “ejemplo de nadie”, pero aconsejó a sus seguidores que ahorren.

La cuenta de OnlyFans de Xoana González tiene gran aceptación entre sus seguidores. (Foto: @xoanaoficial).

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez tilda de “tóxica” a Ethel Pozo

null null