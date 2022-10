La noticia de la semana, sin duda, ha sido el reciente ampay que protagonizó el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba con una jovencita al interior de un fundo en Piura.

Todas las críticas han ido en contra del futbolista pues para muchos esto es una total falta de respeto hacia su novia, la empresaria culinaria Ale Venturo, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación del deportista.

Cuando todo parecía que se había terminado entre el futbolista y la pastelera, Rodrigo González mostró unas imágenes de la pareja inaugurando un local de la rubia en Surco.

No solo eso, el popular Peluchín contó que Ale Venturo perdonó al Gato gracias a un familiar de Rodrigo Cuba. Este familiar es nada más y nada menos que la mamá del Gato Cuba, la señora Ysmena Piedra, quien intercedió para que Ale Venturo perdone al jugador por esta falta cometida al norte del país.

“La mamá del gato ha interferido para que su gato techero sea perdonado por su nuera. Le deja una vida más a su gato y, al parecer, lo ha conseguido”, señaló Rodrigo González.

Para Rodrigo González y Gigi Mitre, Ale Venturo solo está velando por sus intereses económicos al dejarse ver con Rodrigo Cuba en la reciente inauguración de su local.

“Al día siguiente hace la inauguración y lo lleva, ¿tan importante es ver el beneficio económico que la dignidad se la mete por el bolsillo? Aunque sea espera, tómate un tiempo, date tu lugar, si después lo perdona es asunto de ella. Lo que ha demostrado ella es que lo más importante es su negocio y él no se ha sacado hasta ahora la capucha”, dijo Peluchín.

Para los conductores, Ale Venturo también ha congeniado con la familia del Gato Cuba por lo que le es difícil alejarse de ellos.

“Yo creo que Ale Venturo se ha aferrado a la familia del Gato, al papá, a la mamá. Ellos la han acogido, el papá está fascinado de que su hijo no esté con Melissa sino con la chica, la empresaria, la buena. Rápido ya están, rápido hacemos el hijo, te ampayan no importa, nosotros somos pareja y no importa (el ampay)”, señaló Mitre.