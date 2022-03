Rodrigo González, conductor del programa Amor y Fuego, ha sido nominado por primera vez al ranking anual Los 100 rostros más hermosos (100 Most Handsome Faces of 2022, en español).

La cuenta de Instagram TC Candler & The Independent Critics anunció las 10 nuevas celebridades entre hombres y mujeres que ingresan al listado y uno de ellos es Rodrigo González.

Cabe mencionar que el popular Peluchín ingresa al listado de 100 Most Handsome Faces of 2022 junto a Leonardo DiCaprio, el actor y músico surcoreano No Min-Woo, entre otros.

¿RODRIGO PAGÓ POR SU NOMINACIÓN?

En la foto del conductor de espectáculos aparece el sello de Patreon nomination, por lo que se especula que Peluchín habría pagado por aparecer en el listado.

Cabe mencionar que Patricio Parodi también se encuentra en los 100 Most Handsome Faces of 2022 de TC Candler, debido a ‘nominación Patreon’, es decir que provenía de los suscriptores que pagaban una cuota, según explicó la organización.

Rodrigo González a Magaly Medina: “Quieres aparentar que tu vida es un eterno 14 de febrero”

Rodrigo González se dirigió a Magaly Medina luego que la conductora de televisión criticó a ‘Amor y Fuego’ por entrevistar a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo que apareció luego de varios años de ser un papá ausente.

“Otra cosa son los verdaderos complejos de inferioridad que tiene uno cuando se apagan las cámaras y a veces eso sobre pasa al personaje. Quieres aparentar que tu vida es un eterno 14 de febrero pero tú sabras si eso es verdad o no”, dijo ‘Peluchin’ al decir que Magaly Medina dio cámaras a varias expareja de Gisela Valcárcel.