El conductor del programa amor y fuego, Rodrigo González, no dudó en hablar sobre el nuevo romance entre el futbolista Sergio Peña y la integrante del reality Esto es Guerra, Tepha Loza, quienes la semana pasada confirmaron con unos románticos mensajes que tienen algo más que una simple amistad.

Toda esta rápida confirmación del romance deja mucho que desear a Rodrigo González quien no lo pensó dos veces y aconsejó a Tepha Loza pues para él, Sergio Peña solo la está usando para tapar el reciente escándalo de su aún esposa Valery Revello quien fue captada con el modelo Diego Rodríguez besándose apasionadamente en una discoteca de Lima.

Además, el popular Peluchín le aconsejó a la chica reality y hermana de Melissa Loza a no autodenominarse como la cábala de la selección peruana pues no sabe cuánto le va a durar la relación con Sergio Peña.

“Yo no sé cuánto le va a durar, no te vaya a traer mala suerte autodenominarse la cábala de la selección peruana, tú no sabes si él va a querer llevarte al siguiente partido”, señaló.

“Muy rápido, muy súbito todo, sincronizando despechada y adecuadamente, él está usando, me parece, “mi nueva novia, la Tepha Loza”. Pobre Tepha, me parte un poco el alma, tan rápido mi amor, tan rápida la emoción, tan rápido todo”, agregó Rodrigo González.