Rodrigo González se presentó en Amor y Fuego luego que la policía acudió a su domicilio y a su centro de trabajo el último viernes para intervenirlo. El conductor de TV agradeció a todas las personas del medio que lo apoyaron en esos momentos difíciles.

Cabe mencionar que uno de los personajes de la farándula que se solidarizó con Rodrigo González fue Magaly Medina, ya que ella invitó al abogado del conductor de TV para que de su descargo.

“Gracias a todos por su solidaridad, por no permitir este abuso, por no permitir este atropello”, fue lo primero que dijo Rodrigo.

Luego continuó con: “gracias por dejar de lado algunos desacuerdo, algunas cosas del show, de la televisión, para centrarnos en lo realmente importante porque hoy me la quisieron hacer a mí, me la quisieron hacer pero no les ligó”.

Magaly Medina saca cara por Rodrigo

La popular Urraca no dudó en arremeter contra la policía luego que ellos quisieran intervenir a su Rodrigo. Además, señaló que el conductor de TV no ha violado ninguna de las medidas que pidió Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, pues esas demandas fueron archivadas.

“Ellos decían que querían entregarle un documento, porque aparentemente había violado las medidas que habían pedido en su momento Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, más conocida como ‘La Mamacha’, ellas habían presentado sendas denuncias por maltrato , las mismas que según su abogado, han sido archivadas... Se hizo todo un círculo... Pese a las diferencias que yo pueda tener con Rodrigo, aquí hay una situación principista que va de la mano de la libertad de expresión, una opinión... No nos podemos comparar con un John Kelvin”, manifestó Magaly Medina.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE