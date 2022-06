El Gato Cuba dejó de lado los pleitos legales con su expareja Melissa Paredes, para darle paso a una nueva faceta como influencer. El futbolista ahora está promocionando pastillas que elevan la potencia sexual.

A través de una ‘curiosa’ imagen sosteniendo la mano de Ale Venturo, las pastillas y una romántica flor roja, el Gato Cuba publicitó este singular producto.

“Arranca el tiempo suplementario... Una sensación inolvidable”, es lo que se lee en la publicación de Instagram.

En redes sociales se dispararon las alarmas de diversos usuarios, ya que comentaron en la publicación que se viene un nuevo hijo para esta pareja. Además, también criticaron su faceta de influencer.

“No es por defender que su ex, pero desde que terminó con melisa ahora anda de influencer, de canjes y publica todo lo que hace con su pequeña y antes no era nada de eso, no defiendo a nadie, pero bueno” , expresó una usuaria.

Rodrigo Cuba hace peculiar publicidad

Melissa Paredes expone conversaciones con Rodrigo Cuba y explica el mensaje “hola, guapo”

Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales luego de compartir una extensa serie de videos y revelar chats con el ‘Gato’ Cuba donde habla de la “situación” de su matrimonio antes del ampay con Anthony Aranda.

Según las imágenes compartidas por la también actriz, los chats corresponden al día 13 de octubre de 2021, días antes de ser captada en una situación comprometedora con el popular ‘Activador’.

Pese a que no se menciona textualmente su separación, en el chat difundido por Melissa Paredes se lee a Rodrigo Cuba consultándole a alguien si aún desea que sea el padrino de su hijo “sabiendo la situación” en la que se encontraban él y la modelo.

EXPLICA EL “HOLA, GUAPO”

En los mismos videos que publicó en su cuenta de Instagram, Melissa Paredes también se refirió al mensaje “hola, guapo” que le envió a Rodrigo Cuba. Según explicó la modelo, ella y el ‘Gato’ Cuba se trataban con complicidad porque se comprendían y preocupaban el uno por el otro.

“Ustedes se quedaron con ese concepto porque de pronto, la frívola Melissa inicia después de hacerle lo que le hice supuestamente, inicia una conversación con “¿Cómo estás, guapo?” como si fuera la más fría del planeta... Hay una complicidad de nosotros, si a ti te traicionan y hacen todo lo que dicen que hice, ¿le van a hablar con complicidad a la persona que te traiciona? Yo era la más afectada, a mí era a la que le estaban haciendo cargamontón”, dijo.