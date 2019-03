Rodrigo González llamó 'Miss puñalera' a Camila Canicoba y Jessica Newton lo encara en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jessica Newton y Rodrigo González protagonizaron un tenso momento en la reciente edición de Válgame Dios, luego de que el popular 'Peluchín' se refiriera a Camila Canicoba como la 'Miss puñalera' por haber grabado ebria a la Miss Perú Anyella Grados.

"A mí todo el mundo me pregunta por qué si tú eres un maltratador de mujeres yo vengo a sentarme a este programa (...) Las redes, así como tú dices que te escriben de las redes, a mí también me escriben...", sostuvo Jessica Newton.

"Lo que creo que sí debes entender es que, independientemente de que esta criatura, se haya equivocado o no, el hecho de que tú, que eres una imagen pública tan fuerte, le digas 'Miss Puñalera', el resto se cree en la libertad de decirle de todo. Si nos tratamos con respeto...", agregó muy seria la organizadora del Miss Perú.

En ese momento, el polémico conductor de televisión no dudó en interrumpir a Jessica Newton para aclarar que en ningún momento quiso ofender a la modelo.

"Jessica, un segundo. Yo no siento que le estoy faltando al respeto a ella. Yo estoy haciendo un show de entretenimiento y de espectáculo. Así me estoy manejando. Mi función aquí es que la gente la pase bien y la gente se olvide por dos horas de todo lo que pasa. Ella (Camila Canicoba) sabe de qué trata este programa. Sabe cuál es mi perfil y el de Gigi. Ella ha tenido un comportamiento en público y ha venido valientemente a asumir. Yo soy libre, sin ofenderla, de trasladarle no lo que pienso yo, sino todo el país de ella, con todo respeto", alegó Rodrigo González.