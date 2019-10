'Peluchín' piensa que 'ampay' de Christian Domínguez y Pamela Franco es solo para levantar rating

Síguenos en Facebook

Rodrigo González no fue ajeno al reciente 'ampay' entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, por lo que utilizó sus redes sociales para hacer un curioso comentario sobre el tema del momento en la farándula peruana.

"¿No será que la nueva amiga cariñosa del pendejerete de la cumbia está buscando todo esto convenientemente para promocionar ese programa que nadie ve? Porque la veo... todo menos arrepentida, como que llegó su momento y está aprovechando para marketearse", señaló el polémico conductor de televisión.

Asimismo, el popular 'Peluchín' dejó entrever que el 'ampay' de los conductores del programa 'Se pone bueno' sería una estrategia para levantar el rating de los programas de espectáculos de Latina.

"Todos pertenecen a la misma productora de la 'mataprogramas'. ¿Nos retroalimentamos un poco no? A ver si sobrevivimos aunque sea hasta diciembre. Yo soy zorro viejo y te conozco, a mí no me la haces", sentenció Rodrigo González en sus historias de Instagram.