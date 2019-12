Rodrigo González publicó comprometedora foto de Tilsa Lozano y ex de Olinda Castañeda

Rodrigo González 'Peluchín' reveló una fotografía en la que aparece Tilsa Lozano y el luchador Jackson Mora, expareja de Olinda Castañeda. La imagen confirmaría una relación entre ambos.

El conductor de 'Válgame Dios' compartió la imagen en la que Mora coge la pierna a la 'Vengadora'.

Recordemos que Olinda Castañeda confesó en el programa 'El Valor de la Verdad' que su expareja Mora se besó con la 'Vengadora', quien también le habría enviado mensajes de texto al deportista.

“No vale la pena la persona con la que me sacó la vuelta, no me duele”, dijo Castañeda en el sillón rojo minimizando a la exconejita Playboy.