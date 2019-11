'Peluchín' revela que Latina le ha prohibido a Shirley Arica hablar sobre su edición en 'EVDLV' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que ha hablado con Shirley Arica, luego de la reunión que tuvo con Latina por su edición en 'El valor de la verdad', y reveló que canal 2 le ha prohibido dar alguna declaración en cualquier otro lado.

“Hablé con Shirley Arica y me dice que no le garantizan nada, que no le garantizan que 'El valor de la verdad' de su edición vaya a salir, que por el momento no hay noticias. Le han prohibido hablar, que no puede declarar, que no puede decir nada a nadie", contó el popular 'Peluchín'.

A través de sus historias de Instagram, el exconductor de televisión también contó que Magaly Medina iba a entrevistar a Shirley Arica, pero que esto finalmente no se dará.

"Incluso, ella tenía pensado ir al programa de Magaly para poder ser entrevistada por ella también y que no, que le dijeron que de ninguna manera, que si ella se presentaba en cualquier otro lado no cobraba su premio, así le han dicho, que no le pagan, que no puede declarar, que no puede hacer nada en ningún otro lugar porque si no se olvida”, agregó Rodrigo González.

“Todas esas verdades que se quieren tapar van a seguir ocultas”, sentenció en referencia a las infidelidades que involucrarían a varios futbolistas de la selección peruana.