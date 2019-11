Rodrigo González revela que Susan Ochoa también habría sido vetada de la Teletón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rodrigo González utilizó las redes sociales para pronunciarse sobre la polémica que se ha generado en torno a la Teletón, luego de que algunos rumores señalaran que Gisela Valcárcel impidió que Tula Rodríguez participe del evento benéfico realizado el fin de semana.

A través de sus historias de Instagram, el polémico conductor de televisión contó la información que le llegó a él sobre lo ocurrido detrás de la organización de la Teletón.

"La apertura de la Teletón se lo habían encargado a ProTV... La cosa es que cuando se enteran que Tula está yendo a hacer la apertura, llega un mensaje que dice 'no, no puede ser así, Tula no va'. Entonces dijeron '¿Cómo nos van a decir esto a última hora?'. 'No, es que no queremos incomodar a las anclas', dijeron. Por eso, en protesta nadie de ProTV fue a la Teletón, ¿ustedes han visto a algún 'guerrero'?", sostuvo el popular 'Peluchín'.

Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención, ya que Rodrigo González sorprendió al revelar que Gisela Valcárcel también se habría opuesto a la participación de Susan Ochoa.

"Susan Ochoa fue convocada para cantar junto a otros artistas y, en el momento en el que comienzan a aparecer todos los intérpretes que invitaron para hacer el tema de la Teletón, a ella nunca la llamaron", dijo el presentador.

"A ella le dijeron: 'ven a grabar'. Ella fue, hizo su parte y estaba esperando a que llegue su momento, pero parece que hubo otra 'ancla' que prefirió que la dejaran por altamar y no la llamaron. De repente como Susan en algún momento dijo algo públicamente que le incomodó a una de las 'anclas', tampoco la convocaron para que cante", agregó Rodrigo en clara alusión al enfrentamiento que tuvo la cantante peruana con la popular 'Señito' durante su paso por 'El Artista del Año'.