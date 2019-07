Rodrigo Valle sobre el fin de su relación con Xoana González: "Yo estoy muy tranquilo de lo que hice" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Xoana González anunció en sus redes sociales la "separación definitiva" de su esposo Rodrigo Valle, el fisicoculturista argentino se pronunció sobre el fin de su relación con su aún esposa.

"No empiecen a sacar conclusiones de por qué pasan la cosas o quién tiene la culpa, los dos sabemos qué fue lo que pasó, los dos sabemos la verdad de todo. Obviamente en una relación, alguno va ser más víctima que otro, alguno lo va a demostrar más que otro, algunos va a tener más problemas que el otro", manifestó Rodrigo Valle ante los comentarios sobre la ruptura amorosa.

A través de sus historias de Instagram, el argentino Rodrigo Valle compartió varios videos en los que asegura que está muy tranquilo y que no dará más detalles de por qué se acabó la relación.

"Yo estoy muy tranquilo de las cosas que hice, de las cosas que sentí, que siento. Esa tranquilidad me deja dormir impecable todas las noches. No se dejen llevar por cosas que realmente no saben si pasaron o no pasaron, nada más", agregó tajantemente Rodrigo Valle.

Como se recuerda, no es la primera vez que Xoana González anuncia su separación con Rodrigo Valle. En febrero de este año, la modelo argentina dio a conocer el fin de su matrimonio debido a que la 'distancia' había afectado su relación. Sin embargo, la pareja logró solucionar sus problemas y desde hace unos meses ya vivían juntos en Perú.

Todo hace indicar que esta vez los motivos de su "separación definitiva" irían más allá de que no pueden estar juntos físicamente.