Romina Gachoy habló sobre las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien señaló que su expareja Jean Paul Santa María necesita de su autorización para llevarse a sus hijos a Uruguay.

“Hoy por hoy no dependemos de lo que ella diga o haga. Tenemos que velar por el bienestar y futuro de nuestros hijos. Si ella no nos apoya ni siquiera en esto... qué pena por ella, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo la modelo al diario Trome.

Romina Gachoy señaló que meses atrás le dieron a conocer a Jibaja sus planes de salir del país.

“Jean Paul no necesita su permiso. Además, ella (Jibaja) no se entera recién de esto (planes de llevárselos a Uruguay), hace meses hablamos del viaje y nos dijo que contábamos con ella, pero cada cierto tiempo cambia de opinión y no podemos depender de su inestabilidad”, apuntó.

DEUDA CON JEAN PAUL SANTA MARÍA

Respecto a la deuda que mantiene Jean Paul Santa María con Angie por el juicio de alimentos, Romina Gachoy sostiene que “ella (Jibaja) vive hablando de lo que Jean Paul le debe, pero nunca habla de todo el dinero que él sí le pasó y tampoco habla de que ella no les da ni un sol a sus hijos desde hace tres años desde que está con nosotros. Debería darle vergüenza”.

Asimismo, Romina enfatizó que los hijos de Angie Jibaja están ilusionados con la idea de irse a vivir a Uruguay.

“Angie sabe cómo sus hijos mueren por ir, sabe la ilusión que tienen y no le importa. Los niños tienen mucha ilusión con Uruguay porque allá hay muchísima naturaleza, playas y parques gigantes por todos lados. Las clases no son virtuales y ellos como todo niño aman sentir esa conexión con la naturaleza y sociabilizar con otros niños. Uruguay está muchísimo mejor que Perú en este momento y yo allá tengo casa propia (una casa grande con un terreno enorme). Ellos ya la conocen porque siempre hacemos videollamada con mi familia en Uruguay, han visto la casa y cada uno quiere tener una mascota diferente. Se hacen planes de todo tipo allá y su mamá lo sabe, pero ella piensa en sí misma”, comentó.

Finalmente, la modelo aseguró que Angie Jibaja sí tiene contacto con sus dos hijos e incluso se vieron personalmente días atrás. “Siempre hablan y los vio hace unos días, pero los chicos llegaron decepcionados porque llevó a una persona con una cámara y en un momento se fue. Los dejó solos en el parque, ella no quiere hacer las cosas bien en ningún sentido”, añadió.

