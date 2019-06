Romina Lozano confirma que terminó su relación con Nicola Porcella y revela el motivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los rumores que señalaban una separación entre Romina Lozano y Nicola Porcella, la ex 'Miss Perú' confirmó que su relación con el exchico reality llegó a su fin.

“Estoy tranquila. Yo tengo mucho trabajo, él también está enfocado en mucho trabajo, y no hay la posibilidad de vernos siempre. Ese es el tema”, contó la modelo peruana a 'América Espectáculos'.

Asimismo, la integrante de 'Esto es Guerra' aclaró que no le molestó que Nicola Porcella haya publicado una foto donde también aparece Angie Arizaga y remarcó que no se han separado por terceras personas.

“De Nicola no voy hablar nada mal tampoco porque le tengo bastante cariño. Ese es el distanciamiento ahora. (...) Tomo las cosas tranquila, no las tomo muy a pecho. No es que se haya metido alguien, no ha pasado nada de eso, todo está súper tranquilo”, comentó Romina Lozano, quien no descartó reconciliarse con Nicola Porcella más adelante.