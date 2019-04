Rosa María Cartagena colaboró con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jessica Newton contestó que sí a la pregunta 12 de Beto Ortiz en el programa "El Valor de la Verdad", acerca de que si la modelo peruana Rosa Elvira Cartagena era la "más mentirosa de todas las misses". Y al hacerlo, narró una anécdota desconocida para la mayoría.

El conductor de televisión, Andrés Hurtado, fue el invitado de Newton quien complementó la respuesta contando el vínculo que tuvo Rosa Elvira Cartagena con el gobierno de Alberto Fujimori y el asesor Vladimiro Montesinos.

Ambos relataron que la ex Miss Perú formó parte de las "estrategias de distracción" que planeaba Montesinos, y Hurtado contó que Fujimori convocó a la modelo para hacer un recorrido en bicicleta por las calles del Callao y el acercamiento lo hizo efectivo el ex ministro de estado Víctor Joy Way, quien mandó a arreglar las pistas de la zona donde vivía Cartagena para que puedan hacer el recorrido en bicicleta.

"El gobierno de esa época, presidido por Alberto Fujimori... el libretista más grande del planeta, Vladimiro Montesinos, fue el artífice de este show, porque él quería dar show. Él era muy creativo, decía cómo mantengo distraído al pueblo", explicó el conductor de "Porque hoy es sábado con Andrés".

Durante esa época, Jessica Newton confesó que no lo estaba pasando nada bien, ya que no sabía que hacer al respecto. También comentaron que cuando le quitaron la corona, y título, del Miss Perú a Rosa Elvira Cartagena, el gobierno de Alberto Fujimori la llevó en un avión presidencial a la modelo para que conozca al presidente de Ecuador de aquella época, Jamil Mahuad, quien la volvió a coronar a pedido del mandatario peruano.