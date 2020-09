Rosa María Cifuentes siempre ha reiterado, que para ella, escribir es una “necesidad emocional”. Sin embargo, para publicar exitosos libros y cumplir con todos los compromisos que su apretada agenda, y sus diversas especialidades le exigen, ser una mujer organizada es algo prioritario. La reconocida coach ontólogico y periodista, tiene la palabra mágica para conseguir objetivos y tomar buenas decisiones. ¿Cuál es? planificar. En la recién finalizada Feria del Libro de Lima presentó su nueva Agenda Astral Zéfiro 2021 (Editorial Planeta), que según afirma, nos ayudará a tomar decisiones importantes a nivel personal financiero y laboral.

"La he sacado con anticipación para que la gente pueda planificar mejor su vida después de este año tan caótico. Yo soy súper organizada, desde 2019, saco una por año y las hago adelantadas. A esta le he agregado cosas más importantes, tiene más contenido que el año pasado, justamente pensando en las necesidades de la gente en esta época.

¿Cómo podríamos planificar el próximo año, si aún no sabemos cómo acabará este?

Yo había dicho en varios medios de comunicación que este 2020 sería un año lento, sin muchas pretensiones, me la pasé diciendo, por ejemplo, que hay que cuidar a los ancianos, porque lo van a pasar muy mal. Definitivamente el próximo año, el que no maneja las emociones, no va a poder con la autoexigencia personal. No importa que seas empresario, ni que vendas en la calle, lo importante es que sepas cómo vas a crecer,

¿Qué es lo que va a suceder?

Habrá un cambio de energía planetaria que empieza en la quincena de diciembre de este año y durará 3 años. Entran dos planetas vitales en la astrología, los planetas afectan al mundo, la psiquis. Saturno es un planeta que entrará en la constelación de Acuario, entrará con Júpiter que quiere decir que será el auge de las tecnologías, que ya vivimos, pero va a ser diferente.

¿Y en qué influenciará en los profesionales de la comunicación?

Quedarán solo los brillantes, aquellos que tengan fundamentos en sus conocimientos, los que tengan buen intelecto y que sepan manejar lo que saben. El que no quiera leer, emprender, ni trabajar mucho, se va a ir a la porra.

¿A través del estudio de los astros puedes vislumbrar cómo se desarrollará esta pandemia ?

Tenemos todavía que esperar un rebrote que a mí me preocupa mucho, y será por el mes de octubre. Mercurio entra en Escorpio que se relaciona con veneno, problemas y decisiones de gente que no aprende. Sin embargo, yo confío mucho en el cambio de energía que entra en la quincena de diciembre con Júpiter y Saturno, ese cambio me parece importante.

¿Hay que tener mucho conocimiento de astrología para interpretar tu agenda?

Para empezar no necesitas ser astrólogo para acceder a ella, porque está pensada como agenda común, para quien desea aprender sobre los astros y de cómo influyen en nuestra vida diaria.

Como comunicadora, coach y astróloga, ¿consideras que después de esta crisis sanitaria, los seres humanos van a cambiar para bien?

Eso no es tan fácil de determinar porque la ignorancia emocional es atrevida, y lo estamos comprobando Mientras esta nueva generación no tome conciencia real de lo que sucede, estamos perdidos. Se les han tenido que morir los abuelos, los padres, para que se convenzan que el virus existe, es peligroso y realmente toca a todos.