La integrante de ‘Esto es Guerra’, Rosángela Espinoza, cumplió su sueño de viajar a Europa tras culminar sus estudios en la universidad.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa. Síganme en esta linda aventura en la cuidad de la Luz. #paris #francia”, se lee en una de sus publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram al inicio de su viaje.

La popular ‘Chica selfie’ no ha dudado en compartir cada detalle de esta aventura con sus seguidores en las redes sociales y hasta les aconsejó cómo pueden llegar a cumplir este sueño.

“De verdad que sí, hay que ahorrar. No digan que es todo fácil y todo eso, no, mi gente, ustedes saben lo mucho que me esfuerzo y me ha costado. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, señaló la ‘combatiente’ en sus historias de Instagram.

Asimismo, Rosángela Espinoza compartió las primeras imágenes de su llegada a París en un pequeño video. “Llegamos a París, muy emocionante. Conoceré por primera vez la #torreeiffel de noche”, escribió en una de sus recientes publicaciones.

Cabe mencionar que en varios videos se puede ver que Rosángela Espinoza viajó a Europa junto a su prima y dejó a sus mascotas al cuidado de su madre en Lima.

