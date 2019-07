Rosángela Espinoza invita a esposa de Christian Cueva a uno de sus shows en circo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rosángela Espinoza aprovechó las cámaras de televisión para invitar a la esposa de Christian Cueva y su familia al circo de 'Esto Es Guerra'. Además puso fin a las especulaciones que la vinculan con el futbolista del club Santos de Brasil.

"Que aproveche toda la selección peruana para que vengan con sus familias al circo, se van a divertir. ¿A Christian Cueva? Claro, a su esposa y a su familia", dijo Rosángela Espinoza, sorprendiendo a todos.

La popular 'chica selfie' descartó que su actual pareja se ponga celoso cuando la vinculan con los futbolistas de la selección peruana.

"No, es que no hay nada. No tiene porque ponerse celoso por un video del 2016 en el salía Cueva apoyándome", dijo la modelo.

Cabe mencionar que los rumores sobre su vínculo con Christian Cueva reaparecieron luego de que su examigo Antonio Tafurrevelara que el futbolista peruano habría estado pretendiendo a la modelo pese a estar casado.

"Christian Cueva buscó a Rosángela por Instagram. Oye, me dijo, he conocido a Cueva. Es súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere hacer. Yo le dije 'oye, pero el hue*** es casado'. Sí, ya me enteré que es casado, ya no le volveré a hablar y él seguía y seguía insistiendo", contó Antonio Tafur.