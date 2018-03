Rosángela Espinoza tilda a Rebeca Escribens de "madurita" y ella no duda en responderle (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Hace unos días Rosángela Espinoza llamó "madurita" a Rebeca Escribens cuando habló sobre la actriz y el elenco del programa Mujeres Sin Filtro durante una entrevista.

Por tal motivo, América Espectáculos fue en busca de la integrante de Esto Es Guerra para preguntarle el motivo por el que se refirió así de la también conductora de televisión.

Rosángela tomó con humor las cosas y señaló que "son mamacitas, ellas saben. Si yo estoy bañada en aceite, ella está en una piscina de aceite".

Asimismo dijo que Rebeca Escribens le "cae súper bien" y que "no tengo nada qué decir de ella".

"Lo que me encanta, lo que me fascina y que algún día quisiera tener es su cabello. Muy bonito para ser 'madurita' lo tiene muy bonito y largo y precioso. Me tiene que dar unos tips", agregó la popular 'Chica Selfie'.

Rebeca Escribens se mostró sorprendida por estas declaraciones y fiel a su estilo no dudó en responderle.

"Vas a tener que esperar varios años entonces para que puedas tener este cabello y otras cosas más de mi cuerpo. Ya quisieran llegar a los cuarenta tan rica y apretadita. Lo que sí quisiera tener es tu 'pompis'. Natural creo que es ¿no? Ella dice, ella dice...", sostuvo entre risas.