La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza hizo caso omiso al desplante de Michelle Soifer en una secuencia de baile del reality de competencia en la que ni la miró ni le habló.

Así lo señaló la popular ‘Chica selfie’ en una entrevista para América Espectáculos donde precisó que sus diferentes actividades laborales no le permiten prestarle atención a su rival Michelle Soifer.

“Yo tampoco la miro. Ella está pendiente de que si la miro, la verdad es que estoy preocupada en otras cosas. Hoy tuve ensayos de ‘Divas’ que sale el día martes, quieren un buen nivel de baile, entonces estoy preocupada por esa parte, necesito más horas de ensayos”, señaló Rosángela Espinoza.

“También el programa exige entrenamiento. Mi tienda, mis redes, la universidad. Estoy bien ocupada para estar mirándola y perder tiempo, ¿no? Con mucho cariño a Michelle. Se cree muy importante, piensa que todo el mundo la mira o está pensando en ella y en sus uñas pero no”, agregó la guerrera.

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza están lejos de ser amigas o reconciliarse debido a las diferencias que resaltan entre ambas concursantes del reality. Por esta razón Michelle Soifer ha decidido ignorar a la popular ‘Rous’.

Michelle Soifer eliminada de ‘Divas’ de EEG

La guerrera Michelle Soifer fue eliminada de la secuencia ‘Divas’ del reality ‘Esto es guerra’. Ella quedó insatisfecha con el desempeño de los jurados y aseguró que no volverá a la competencia si se abre un repechaje.

“Es un concurso y a veces se gana y otras se pierde. ¿Repechaje? No gracias, me voy con dignidad. Fue una horrible (experiencia) y el jurado... bueno mejor no digo más”, señaló la popular ‘Michi’ ante las cámaras de América Espectáculos.