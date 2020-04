Por favor, NO normalicemos la violencia contra la mujer!!

Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?

Las personas, sobre todo jóvenes que siguen a estos personajes de farándula deben saber que esto NO sólo es una falta de respeto, es AGRESIÓN y deben rechazarla😡 https://t.co/JZw1R43Xlv