Rossana Fernández Maldonado: "Quería tener una familia unida, pero no se pudo”

Con tan solo tres años, su belleza y carisma le permitieron participar en diversos comerciales. Desde entonces, su interés por el mundo del arte se reflejó en las actuaciones del colegio y en las presentaciones musicales junto a su banda; sin embargo, Rossana Fernández Maldonado no paró hasta formar parte del recordado programa infantil Nubeluz y, con el tiempo, consagrarse como una actriz internacional. Actualmente, la también youtuber y conductora de televisión vuelve a reencontrarse con su pasión: la música, para presentar el espectáculo “Rossana en concierto”.

Ingresaste a la televisión a temprana edad. ¿Sentiste en algún momento que te saltaste alguna etapa?

Tal vez mi etapa de la adolescencia, ya que Nubeluz era exigente. Teníamos ensayos todas las tardes y me levantaba temprano los fines de semana. No podía ir a las fiestas los viernes.

Estuviste 8 años trabajando fuera del Perú. ¿Qué tal la experiencia?

Increíble, pero también distinto a lo que la gente piensa. A mí no me vio un productor y me llevó. Yo fui a estudiar a Nueva York para consolidar mi carrera de actuación y, cuando regresé, el país estaba en una época difícil: Fujimori se había escapado, los Crousillat se habían escondido y no había producciones; por eso salí a tocar puertas fuera del país. Así ingresé a una novela en Brasil y luego en Colombia.

Fuiste una de las primeras peruanas en llegar a las novelas colombianas. ¿Cómo te sentiste?

Extraña (risas). Todo el mundo me miraba raro porque habían estado buscando a la protagonista por meses y, cuando llegué, en tres días me dieron el personaje.

¿Cómo lidiaste con estar lejos de la familia?

Me cuesta estar lejos de casa. En Nueva York, lloraba mucho. Extrañaba mi casa, el mar, la comida; pero aprendí a disfrutar y aprovechar mi tiempo a solas. Experiencias como estas te hacen crecer.

En la actuación, el físico de un actor a veces genera el encasillamiento de personajes. ¿Te ha pasado?

Aquí me ven como la buena; aunque en el extranjero, donde no me conocían, era la mala. He tenido la oportunidad de interpretar ambos papeles, pero tengo que reconocer que en la televisión peruana sí te encasillan.

¿Por qué crees que sucede esto?

En el extranjero hacen muchos casting; aquí eso no es muy común. En el Perú es “ah, yo conozco a tal; ella puede hacer esto” y listo. Te escogen porque ya te conocen y se van a lo seguro. Allá son mucho más exigentes con las audiciones.

Con tanto éxito, ¿por qué decides volver al Perú?

Porque me casé, me enamoré y dije “ya basta”. Sentía que necesitaba un hogar. Paraba mucho tiempo sola.

Te separaste luego de 10 años de matrimonio. ¿Cómo sobrellevaste este proceso?

Fue difícil y duro, pero todo se acomoda. Esa primera etapa del “¡ay!, ¿qué voy a hacer para manejar esto?” ya pasó.

Estamos en una sociedad donde el divorcio es muy criticado...

Hubo comentarios feos que decían: “Ay, ¿por qué no has intentado (salvar su matrimonio)?”. Nadie sabía que yo hice todo para sacar a mi familia adelante. Yo siempre he querido tener a mi familia unida, pero no se pudo.

Tu primer espectáculo musical abordó este capítulo de tu vida...

Así es. Trataba de cómo enfrenté mi separación. La música ha sido como una terapia en esta etapa.

Ahora que estás ligada a la música, ¿te animarías a lanzar una canción en reggaetón?

Precisamente estamos preparando una canción con Amy Gutiérrez; no es reggaetón, es latin urban. Aunque no tengo problema con ese género; escucho de todo.

En estos últimos años, hemos visto una rivalidad entre los actores y “chicos realities”. ¿Qué opinas al respecto?

Creo que surgió cuando estos chicos empezaron a saltar del “reality” a las novelas y les quitaban “chamba” a los actores. Si ellos saben aprovechar la oportunidad y se preparan, son una gran opción para las productoras. Por mi parte, no tengo ningún problema; he compartido con ellos cuando estaba en Hola a todos.

En tu cuenta de YouTube, te describes como “una mujer en construcción”. ¿Así te defines actualmente?

Claro. Me siento totalmente imperfecta, como todas. Estoy tratando de mejorar, así que me estoy construyendo como mujer. Siento que es triste decir “ya llegué a mi meta”; siempre uno puede ser mejor y reinventarse.

Perfil

Rossana Fernández Maldonado, cantante y actriz

En el 2009 protagonizó la novela Un amor indomable y en el 2012 debutó como conductora en el programa Hola a todos por ATV.