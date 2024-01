La cantante huancaína compite en la categoría folclor con un festivo y reflexivo carnaval ayacuchano, “Canción para un planeta triste”. Ella promete dejar el nombre del Perú muy en alto.

Se alista para lo que será el evento más importante de su carrera artística, el “Festival de Viña del Mar 2024″ que se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo.

¿Cómo están los ánimos para este gran evento?

Estoy yendo con un tema que se llama “Canción para un planeta triste” que trata sobre esta relación que tenemos con nuestra Pachamama, que a veces no estamos viendo las cosas que suceden porque estamos en el facilismo y cuando nos toca vivir un huayco, escasez, decimos que está pasando. Con esta canción busco hacer un poco de conciencia, no para que la gente vaya a lo extremo en su manera de ver, simplemente a que abras un ojito, de como puedo aportar al bienestar a mi planeta, apreciar un poquito más las cosas, pequeños cambios. Esta canción es un abrazo para nuestra Pachamama y es una deuda que tenía con ella por todo lo que me ha dado y lo que me sigue dando.

¿Es un género diferente y único del país?

Es carnaval ayacuchano con fusión, la gente sabe que me encanta hacer fusión y yo no soy folclorista como tal, pero siempre he hecho ahí mis mezclas con el folclor. Yo vengo de padres folcloristas, así que canto desde muy niña el huayno y es algo que esta vez me ha dado la oportunidad de abrazar el carnaval ayacuchano que lo he cantado en varios shows, o cuando me dicen un carnavalito que también he usado en cajamarquino.

El carnaval es un género del folclor alegre, nos llama a saltar, gozar y a veces las letras son tristes porque nuestro folclor es así. Con Rodríguez en la música y Paco García en la letra hemos hecho un match perfecto.

Te hiciste conocida con “Cholo Soy”, ¿cómo fue a partir de ese momento?

He tenido un camino super amplio y me dicen que ha sido de ti y yo no me resiento porque el género que he escogido no es un camino fácil tiene que ver con la cultura y como sabemos no es vendible en nuestro país.

Después de Cholo Soy, he lanzado mi disco Chola Soy y que, tributo a Flor Pucarina, tengo un disco que se llama Ruby Fiesta que es un disco tributo a la cumbia peruana fusionada con mis cositas de rock, tengo mi último bebe que se llama Made in Perú y esta el vals El regreso y después explota en rock. Yo no he parado ni en pandemia y agradezco de poder hacer lo que me gusta (...) Siempre recomiendo que hagan lo que su corazón les dice.

¿La gente te reconoce en la calle o como manejas la fama?

Hago de todo y esta vez no va ser la excepción, la gente no me reconoce, ando tranquila, a veces me pongo mi gorro y a mi desde que estuve en Yo Soy, La Voz, gane el artista del Año, la fama no me ha dado con ganas, ha sido siempre equilibrado porque mi manera de ser es así. Yo admiro mucho la gente que de alguna manera trata de sobrellevar la fama, yo soy artista de farándula y no se como sería llevar por ese camino. Mi vida es tranquila.

¿Con todas las ganas entonces para este festival?

Me voy con toda la energía de nuestro país que tiene tanto para dar y más, tenemos más de lo pensamos, como la más grande hinchada del mundo y creo que esta vez yendo con Lita (Pezo) a Viña del Mar y es como si las dos estuviéramos yendo a un partido de fútbol porque es grande, es posicionar nuestra música y decirle al mundo que Perú somos artistas y luchadores.