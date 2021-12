No es la primera vez que Ruby Palomino gana un concurso de talentos, pero esta vez, el primer lugar en “El artista del año” le ha dado una exposición que jamás imaginó y que ella asegura, aprovechará en beneficio de su carrera.

“En La Voz Perú me di a conocer con mi estilo y en Los Cuatro Finalistas me di cuenta que no solo podía hacer rock como tal, sino también fusionar, en cambio, en ‘El artista..’ fue sacarme de mi contexto y tuve la oportunidad para que fluya mi creatividad. Me dijeron en la producción: les vamos a dar canciones, pero no pueden cambiar nada, y yo dije, bueno, si musicalmente no se puede cambiar nada, esta es una oportunidad para que la gente sepa de cómo va mi onda, dale más interpretación y mostrar mi estilo”, dice Palomino.

En el programa también se destaca que para triunfar hay otros elementos y no solamente la voz...

Hay una nueva generación de artistas que saben que no solo vende la voz, una generación que incluso admite que la voz es lo de menos. Dentro de este paquete está la imagen, el baile, el manejo de redes, y bueno, algunos que ya van un poco más lejos, creo que también muestran como son como personas.

¿Para destacar también hay que jugar con la vida personal?

Yo siempre he cuidado mucho ese aspecto, pero cuando un artista se cierra y se cuida mucho lo que está haciendo es bloquear a que el público pueda conocerte más. En mi caso, no me hubiese gustado hablar del duelo que vivo para soltar a un examor y todavía estoy en ese proceso, pero tuve que hacerlo porque de qué otra manera podría haber justificado la forma que interpreté ‘Él me mintió’. Una cosa es que uno actúe o que la gente sepa de tu dolor a flor de piel.

¿Y te sorprendiste de haber ganado en votación, primero a Elías Montalvo y luego a Yahaira Plasencia que tenían millones de seguidores y tú muchísimo menos?

Yo me estaba preparando mental y físicamente para que dieran como ganadora a Yahaira, pero nuestro ego, siempre suele salir y decir no, yo le deseo lo mejor pero también quiero ganar. Aunque yo lo dije abiertamente que me sentía como una ganadora porque había podido evolucionar como artista y había tenido la oportunidad de mostrar el talento de mi madre a nivel internacional. Ya lo había dado todo y solo quedaba la decisión del público, del universo y Dios.

¿Estabas resignada a perder?

Preparándome para aceptar lo que pasará, si es que Yahaira ganaba, decir bueno, lo acepto, pero tuve que respirar todo el tiempo para no llorar, yo he venido haciendo un trabajo duro y llevé a mi cuerpo al extremo porque incluso bailé con lesiones y enfrenté retos nuevos.

Finalmente ganaste y la enseñanza que te dejó es que una artista no debes desaprovechar ninguna oportunidad para crecer.

Aproveché todo, las clases de baile y toda la preparación que me han dado en el programa me ha servido un montón porque quiero incluirlo en mis shows. Al comienzo no bailaba pero ahora me están dado la oportunidad de hacerlo y estoy preparándome mucho más, quiero soltarme en el escenario.

¿Qué es lo que alistas para el próximo año?

El 8 de enero tengo un concierto en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco, luego tengo el lanzamiento del disco ‘Chabuca Rock’ y espero terminar de a pocos el disco ‘Chola Soy 2′. Tengo también la promesa al aire de Diego Dibós, Gisela y Morella, que quieren hacer un team para poder hacer algo lindo que a mi me encantaría.

Luego de tu triunfo en “El artista del año” consideras que no hay cerraste a los retos a pesar de lo que piensen los demás.

Les quiero pedir a todos los jóvenes e incluso a personas mayores, a todos los que sueñan con hacer algo que lo hagan, que pierdan el miedo al qué dirán, ese miedo nos frena, nos hace estancarnos. Valiente no es aquel que no tiene miedo, es aquel que teniendo miedo enfrentar las cosas. Les pido que abracen esas oportunidades y se den la oportunidad de vivir, estén siempre preparados para tomar cualquier oportunidad que se le presente. A mí me agarró de sorpresa ‘El artista del año’ y me aferré, disfruté, pero tuve que perder el miedo al qué dirán, eso de que si yo ya gané ya un concurso que dirá la gente, esas son tonterías.