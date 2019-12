La cantante Ruth Karina señaló que le agrada las imitaciones que realizan sobre ella en el programa ‘Yo soy’; sin embargo, dijo que estas personas de alguna forma le están quitando el trabajo a los artistas.

En ese sentido, indicó que hay empresarios que contratan a los imitadores porque les resulta más accesible con respecto al costo.

“De alguna forma, te quitan un poquito el trabajo porque el costo está más accesible. Entonces, dónde quedan los años de carrera”, sostuvo la artista en diálogo con radio Capital.

Luego, confirmó que ha remitido una carta notarial a la imitadora de ‘Yo soy’ porque usó su imagen para promocionar presentaciones en el interior del país.

“La imitadora que tuve le agradezco tremendamente por pensar en mí y si me imita es porque me admira. Hablé con ella y le dije ‘tú puedes usar mi nombre, a mí no me va a molestar, pero trata de explotar tu imagen, tu nombre porque tienes un bonito nombre, pero no pongas mi foto’”, comentó.

La intéprete de “Ven a bailar” especificó que tomó cartas en el asunto cuando comenzó a recibir llamadas de los productores musicales sobre las presentaciones de su imitadora.

“Yo reclamaba cuando ella ponía la foto en la publicidad. Los empresarios me llamaban Ruth, ¿cómo es? ¿dónde te vas a presentar? (Ponían) mi foto grande y abajito el nombre (de la imitadora)”, expresó.

“Yo soy peruana. Los otros imitan a extranjeros que no están mucho al alcance, por eso es que digo que un poquito nos quitan un espacio. Jose José ya descansa en paz, Juan Gabriel ya no está acá, entonces ellos (los imitadores) pueden seguir, pero en este caso yo estoy aquí y aún estoy vigente”, añadió la cantante de “Muévete”.