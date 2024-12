La magia y el encanto de la Navidad llegan a las noches de Rústica representadas por los ‘Papanoeles Dorados’, quienes presentan un show especial para vivir de manera única esta celebración. Dicha agrupación fue apadrinado por el chico reality Said Palao.

“Me parece sensacional que haya un show de Papanoeles Dorados en Rústica, creo que el público va a disfrutar y sorprenderse con la puesta es escena. Este grupo integrado por cuatro chicos argentinos es muy talentoso, los aplaudo y me gustaría en un futuro poder formar parte de un grupo integrado por peruanos”, dijo Said Palao.

El grupo está integrado por Maximiliano Escoriza, Eduardo Moñuz, Leonel Gordillo y Pablo Grillo; quienes fueron seleccionados en un riguroso casting en Buenos Aires. Todos ellos cantan, bailan y estarán presentándose en todos los locales de la cadena Rústica hasta el 22 de diciembre.

“Es un sueño hecho realidad poder llegar al Perú y demostrar nuestros talentos en una cadena tan importante, queremos que la Navidad mantenga esa magia, encanto y sensualidad que le vamos a imprimir”, dijo Maximiliano Escoriza.

“ES EL AMOR DE MI VIDA”

Por otro lado, Said Palao realizó algunos comentarios respecto a su vida personal, señalando que en el 2025 habrá boda con Alejandra Baigorria y que es el amor de su vida.

“Como ya lo habíamos anunciado, nosotros nos vamos a casar en el 2025, ya tenemos fecha y estamos con todos los preparativos. Nuestra relación cada día marcha mucho mejor, Alejandra es el amor de mi vida”, señaló Said Palao.

Además, dijo que se siente muy cómodo en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’ y le gustaría seguir hasta que el cuerpo le pueda rendir.

“Estamos a pocos días de acabar la temporada, las competencias cada día son más fuertes y estamos agradecidos de que el público nos siga apoyando con su sintonía. Aún no me han dicho nada para seguir el próximo año, pero yo encantado, pues siento que puedo seguir dando mucho al programa, estaré hasta que el cuerpo me lo permita”, indicó Said.