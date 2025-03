Tras un periodo marcado por problemas de salud, Gian Marco Zignago vuelve a los escenarios con el espectáculo “Mi vida en sol mayor”, que se presentará en La Cúpula de las Artes a partir del 24 de abril.

El cantautor peruano compartió detalles sobre la lesión en su columna que afectó su movilidad. “Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo, pero la frustración más grande fue dejar de trabajar”, reveló.

A pesar de las especulaciones sobre su estado, aseguró estar estable y con energías para continuar su carrera.

“Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar”, enfatizó.

Con este nuevo show, Gian Marco busca ofrecer una experiencia íntima y reflexiva sobre su vida y trayectoria. “Este show ofrece una nueva mirada sobre mí, sobre lo que soy, lo que he sido y lo que seguiré siendo” , añadió.