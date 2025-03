El sismo de magnitud 5.0 que sacudió Cañete y se sintió en Lima tomó por sorpresa a las conductoras de América Hoy mientras transmitían en vivo.

Ethel Pozo pidió evacuar de inmediato, ya que el programa se emite desde un sexto piso. Sin embargo, la más afectada fue Leysi Suárez, quien, visiblemente nerviosa, pidió su celular para comunicarse con su hija. “¡Mi celular! ¿Puedo llamar a mi hijita?”, exclamó en medio del desconcierto.

Más tarde, la conductora explicó que en su casa había varios niños y se preocupó por su seguridad tras el movimiento telúrico. “Están en casa, están asustados”, comentó aún afectada por el momento de tensión.

Mira aquí la reacción de Leysi Suárez ante el sismo

Sismo sorprendió a conductoras

Ethel Pozo no quiere hablar más de Yaco Eskenazi: “No hay nada qué decir, no viene al caso”

Ethel Pozo asegura que ya cerró el tema con Yaco Eskenazi tras la polémica que protagonizó con Natalie Vértiz. Además, aseguró que aún no ha conversado con su madre, Gisela Valcárcel, sobre la puesta compra del 30% de las acciones de Latina.

“De ese tema ya no quisiera hablar porque ya se dijo todo, ya pasó, no hay nada qué decir, no viene al caso”, declaró para Trome.

“Nada, no existe nada, ya hablé del tema, eso pasó en abril y ya estamos por iniciar en junio”, añadió.

En cuanto a las especulaciones de la compra que habría realizado la ‘Señito’ de las acciones del canal ubicado en San Felipe, la conductora dijo que recién le consultará sobre ese tema a su mamá.

“Eso dicen en las redes sociales, aún no la he visto (a su mamá), pero esta noche nos vamos a reunir con la gente de ‘América hoy’ y mi mamá, ahí le preguntaré”, manifestó Ethel.