Salim Vera sobre Daniela Darcourt: "Estoy dispuesto a hacer un featuring con ella"

El frontman de Libido, Salim Vera, sostuvo este martes que no tendría problemas en hacer un dúo con la cantante de salsa Daniela Darcourt.

"Yo no tengo nada en contra de Daniela. Es más aplaudo sus éxitos, aplaudo la gran voz que tiene completamente [...] estoy dispuesto a hacer un featuring si hacemos algo, un latin pop en algún momento, porque salsa no canto, no soy un buen cantante de salsa", dijo el cantante en una entrevista para Publimetro.

Vera, admitió que a él mismo le gusta la salsa . "A mí me gusta. Sé bailar salsa muy bien porque vengo de Barrios Altos", Dijo el cantante.

Vera precisó que la cuestión de fondo fue un tema de los horarios, mas no de algo en contra de la cantante. Aquí lo que estamos discutiendo es el horario", dijo el cantante. "Entre nosotros no nos pisamos los talones. Cada uno respeta su horario y estamos una hora antes del show", señaló.

"Empecé mi show y no podía permitir que la impuntualidad de una orquesta como la de la señorita, pisara el espacio, horario, que me tocaba a mí, porque perjudica mi show, a mi repertorio, a mi banda", dijo el cantante, quien estimó que la reacción al momento en que rompió el parante de un micrófono en su show, "fue exagerada".

"Parece que la gente por primera vez me ve hacer algo así. Siempre lo hago", dijo el cantante. "Sí, es exagerado decir que fue violento, que le falté el respeto, que incité a tirarle botellas. Eso es absolutamente falso", acotó.