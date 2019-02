Salim Vera se pronuncia en vivo para defender su reacción ante Daniela Darcourt (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras el incidente que protagonizó el último sábado por la noche en el Alternativo Music Festival, Salim Vera sorprendió al aparecer en televisión para aclarar la reacción que tuvo frente a la artista Daniela Darcourt.

"No soy una persona violenta para nada, no tengo nada en contra de la salsa, no tengo nada en contra de los otros géneros, no los critico para nada ni reniego de ellos. No estuve molesto porque tocó primero la señorita Daniela ni nada por el estilo", fue lo primero que dijo el líder de 'Líbido' resaltando que no es un tipo violento.

Asimismo, Salim Vera sostuvo que la decisión de romper el parante fue para marcar el inicio de su show y lo calificó como un acto "rockanrolero, actoral, épico".

"No es la primera vez que yo reviento un parante y empecé mi show rompiendo el parante con todo el derecho que tengo porque estaba dentro de mi horario y podía ya empezar a hacer cualquier cosa. Además tenía que llamar la atención del público que ya querían verme a mí", explicó el cantante de rock en el programa de Rodrigo González.