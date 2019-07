Salim Vera: “Un músico serio no se fija en referentes o hace copias”

Síguenos en Facebook

Antes de la presentación de Libido este 13 de julio en el Día del Rock peruano, Salim Vera, voz y uno de los fundadores de la agrupación, se refirió a la actualidad del género nacional.

Se cumplen 10 años del lanzamiento Un día nuevo. Para esta edición del Día del Rock peruano, ¿están preparando alguna celebración?

Nosotros no le damos importancia a los “cumpleaños” de los discos, o ponemos énfasis en cosas especiales, como el Pop*Porn, por ejemplo. Tenemos un concierto contundente, sólido y agresivo. Será pura locura sobre el escenario.

Tú referiste que no quieres sonar al Libido de la década de los noventa, sino a la actualidad. ¿Qué significa la nostalgia para ti?

No significa nada. La nostalgia es uno de los peores enemigos del ser humano. Para mí, solo importa la actualidad hacia el futuro. Lo que yo haga ahorita es una fotografía que será guardada en un cajón, y en

algún momento la volveré a ver. No sentiré nostalgia, sino alegría. Jamás volvería a repetirlos. La banda Libido actual es superior a la del pasado. No me he hecho músico para estar estancado en el pasado,

repitiendo fórmulas.

Entonces, ¿qué significan los temas que se han vuelto clásicos?

Todos tienen que cantar sus clásicos, sino la gente te cuelga. No hay que malinterpretar las cosas. A la gente le gusta recordar y volver a sentir lo que pasaron con esas canciones. Cuando estoy trabajando algo nuevo, es en todo el significado del término. No estoy escribiendo pensando en “Como un perro” o “En esta habitación”.

¿Qué te preocupa sobre el camino que sigue el rock peruano?

Me parece que hay que fijarse en por qué el músico peruano, no todos, son una copia de extranjeros. No tiene personalidad para hacer un producto original. Libido empezó siendo una copia, pero eso cambió. Yo no me hice músico para ser una copia, sino para ser Salim Vera. Todo con mis reglas, con mi música. Es por eso que los medios no nos hacen caso, porque no ven nada original.

En varios festivales locales, el line up está integrado por casi las mismas bandas nacionales. ¿Por qué crees que esto no se renueva con nuevos grupos?

Porque no hay (risas). No hay una banda o un grupo de músicos que haga algo serio. Siguen liderando las mismas bandas, incluyéndome. Eso ya no es culpa mía. No tengo por qué fijarme en que otros músicos se tomen en serio las cosas. Con las justas puedo con mi banda. Incluso, tengo que luchar por seguir vigente. Que tenga la presencia e imagen que se requiere en la actualidad. Ser 2019, no 1996. Mira a We the Lion, parece una banda norteamericana. Suenan increíble y todo, pero no basta.

¿Le ves futuro al rock peruano?

No podría contestar esa pregunta. No sé qué es el futuro. Solamente hago mis cosas. Voy a sacar un disco nuevo. Ese es mi futuro. Quizás hasta el 2025, ahí tengo algo asegurado. Seguiré haciendo cosas nuevas. Cuando subo al escenario, soy un artista profesional. No estoy en tonterías, “chongorock” ni

esas cosas. Hacen falta músicos así. Es por eso que los medios no nos toman en serio. Si nosotros somos los más serios que hay, imagínate al resto.

¿Qué le falta al género para ganar mayor peso a nivel internacional?

Nos falta inversión, competitividad, seriedad, originalidad, nada de covers. Harto trabajo, como de imagen y representación. Necesita sponsores, gente que se enamore del producto y trabaje como salvajes para llegar a todos lados. Buenos managers, editoriales. Parece que el “poco a poco” se ha convertido en décadas. Uno se pregunta cuándo va a darse todo. Nosotros trabajamos por dar lo mejor. No sé qué pasará con las demás bandas.

Con Amar o matar (2016) incursionan más en un sonido indie. En esta nueva producción, ¿qué buscan? Al igual que disfruté de Radiohead o Nirvana, ahora lo hago con Montreal, Jungle, grupos actuales. No mevoy a fijar en Oasis, por ejemplo. Solo quiero hacer música, no sabemos a qué vamos a apuntar. No pensamos en hacer indie. No nos ponemos etiquetas. Si tiene un sonido indie, es porque lo escuchamos

en la actualidad. Es algo orgánico. No nos fijamos en referentes, no lo necesitamos. Un músico serio no se fija en referentes o hace copias.

