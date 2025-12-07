Durante la emisión del programa ‘Esta Noche’, la influencer Samahara Lobatón difundió un video tomado por cámaras de seguridad de su vivienda que, según explicó, muestra el momento en que confronta al cantante Bryan Torres por una presunta infidelidad.

El episodio ocurrió pocos días después de que la pareja apareciera unida en la celebración del cumpleaños de Lobatón. Sin embargo, la joven anunció recientemente el fin de la relación, señalando en un comunicado que la separación se debía a un “error” cometido por el padre de sus últimos hijos.

Según las imágenes difundidas, Samahara revisa un teléfono móvil y, tras varios minutos, se dirige a Bryan Torres —quien dormía— para mostrarle lo hallado. En el clip se escucha la frase: “¿Quién es ella?”, marcando el inicio de la discusión.

Reacciones durante la discusión

En el video, Torres intenta arrebatar el dispositivo mientras niega la acusación: “Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé. ¿Por qué quieres pelear? Te lo juro por mis hijos que yo no he hecho”, responde el cantante.

Samahara insiste en que el músico habría eliminado conversaciones con varias mujeres: “Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí, tomando screenshot. ¿Por qué me has hecho esto si ya te perdoné?”, se le escucha decir.

El material presentado en televisión se convirtió en sustento público de la denuncia realizada por la influencer, mostrando un momento privado de fuerte tensión entre ambos.

Imagen de Samahara Lobatón confrontando a Bryan Torres por presunta infidelidad.

Polémica por la revisión del celular de Bryan Torres

Consultada por la presentadora Chola Chabuca, Samahara explicó por qué tenía acceso al dispositivo. Afirmó que estuvo más de una hora con el celular de Torres para pagar gastos del hogar y que la revisión no formaba parte de una práctica habitual.

“Yo nunca reviso teléfonos porque creo que el que busca encuentra. No encontré nada y algo me hizo ir a sus fotos. No encontré nada. Pero el iPhone tiene una parte que dice ‘ocultos’ y encuentro eso y muchas cosas más”, narró.

La influencer aseguró haber hallado imágenes en la carpeta ‘Ocultos’ del sistema operativo, incluidas fotos donde —según su versión— Bryan aparecería usando un reloj que ella le habría obsequiado meses atrás.

Torres mantiene su postura: “No cometí infidelidad”

Pese a las acusaciones, Bryan Torres sostuvo su postura de negación. Durante la emisión del programa evitó brindar mayores detalles y reiteró que no cometió ninguna infidelidad. No presentó pruebas adicionales para respaldar su versión.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha detallado si iniciarán alguna acción legal o si la situación se mantendrá solo en el plano mediático.