Duilio Vallebuona, ex integrante de los realities ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, encontró a su perrito ‘Tanque’ tras dos semanas de búsqueda.

El modelo recurrió a sus redes sociales para expresar la alegría que siente por haber encontrado a su mascota.

“¡Encontramos a Tanque! Quince días de búsqueda hasta que te encontramos. Quiero agradecer a todas las personas que me motivaron a no parar de buscar, a los medios de comunicación que me apoyaron con la difusión y a todos los que compartieron la imagen de mi perrito porque sin su ayuda no lo hubiera logrado”, expresó.

“Y por último quiero invitarlos a hacer una reflexión y es que no se rindan, cuando tienen un objetivo y quieren lograrlo no pueden parar hasta alcanzarlo y si sienten que ya no pueden más inténtenlo una última vez y de ahí repítanlo hasta alcanzar lo que quieran. No me cabe la felicidad en el cuerpo. Se los agradezco de todo corazón”, añadió.

El mensaje de Duilio Vallebuona estuvo acompañado de un video del preciso instante en que se reencuentra con su perrito Tanque.

El can fue hallado en Chilca. Una familia encontró al perrito y le dio refugio hasta comunicarse con el verdadero dueño.