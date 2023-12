Leslie Shaw no suelta a su expareja y, en esta oportunidad, criticó el lanzamiento de la canción ‘Somos tal para cual’ de su Mario Hart. Además, la rubia lo tildó de ‘cara de palo’ por mencionar la infidelidad en su tema musical.

“Qué feo, ‘Tal para cual’ era una canción linda (…) encima era una canción de amor y ahora es de infidelidad, que ella es la trampa y al otro (Mario Hart) le encanta hablar de trampa bien cara de palo”, expresó Leslie Shaw.

Luego continuó con: “así van a ir a cantar gratis a los colegios, esa cosa de la infidelidad de que no soy la oficial, qué roche”.

Leslie Shaw también se burló de Mario, al estar acompañado de Handa y Jota Benz, dos personajes con quienes ha tenido peleas mediáticas.

“No entiendo por no salir solo. Yo he lanzado hoy (ayer) una canción solita que se llama ‘Tipos como tú’ que está superlinda con videoclip y ahorita lanzo ‘Tal para cual parte 2′ yo solita nomás, no necesito que nadie me haga barra”, señaló

Leslie Shaw tila de 'cara de palo' a Mario Hart por hablar de infidelidad en su nuevo tema musical.

