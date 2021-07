El regreso de “Sex and The City” está cada vez más cerca y Sarah Jessica Parker muestra cómo llegará su recordado personaje ‘Carrie Bradshaw’.

Los personajes de la recordada serie ahora se mostrarán en sus cincuenta años, motivo por el que sus estilos de ropa y cuerpo han cambiado.

Aunque la tendencia que más ha llamado la atención son las canas, sobre todo porque Carrie siempre ha mostrado una melena llena de rizos y sin arreglos.

¡Bien! #SarahJessicaParker fue captada lejos del glamour que la caracteriza, cenando con el presentador Andy Cohen y una persona más en un restaurante de lujo en Nueva York, localidad en donde se le ha visto debido a que está filmando el remake de la serie #SexAndTheCity. pic.twitter.com/jiEpiytqXY — JavierPozaInforma (@pozainforma) July 20, 2021

Dentro de la industria, siempre se le enseñó al género femenino que envejecer está mal y que ante las llegadas de las canas, lo mejor es pintarse la melena. Sin embargo, Carrie irá en contra de esta tendencia.

No sería el primer personaje de Hollywood que muestra sus canas, ya que antes lo hizo Miranda Prietsley en “The Devil Wears Prada”.

A inicios de 2021 se conoció que la popular serie “Sex and The City” volvería a HBO Max con un capítulo extenso llamado “And Just Like That”. Eso sí, Kim Cattrall no participará en el reencuentro.

Esto luego que la popular “Samantha” no se reconciliara con la protagonista. Es más, señaló en una ocasión lo mal que se lleva con Parker. “Nunca hemos sido amigas”, sentenció.

Sex And The City está de vuelta

La serie se empezó a transmitir entre 1998 hasta el 2004.