"Sarta de figuretis": Becerril arremete contra Mon Laferte por mostrar sus pechos como protesta

El integrante de la Comisión Permanente, Héctor Becerril, usó su cuenta de Twitter para cuestionar que la cantante chilena Mon Laferte haya mostrado sus pechos como protesta a la crisis política que se vive en su país.

"Entonces, si crees que enseñando los senos obtendrás una patria libre, mejor que todos anden desnudos y así habrá 'libertad total'. Sarta de figuretis y alienados", escribió el miembro del Congreso disuelto en la mencionada red social.

Como se recuerda, la intérprete de 'Tu falta de querer' llamó la atención en la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2019 al mostrar una parte de su cuerpo con un mensaje escrito en su piel: "En Chile torturan, violan y matan”.

Este hecho generó polémica a través de las redes sociales. Los usuarios se dividieron en dos grupos, entre los que apoyaban su manera de protestar y otros que la criticaron, entre ellos Becerril.

Mon Laferte estuvo también con un pañuelo color verde, que es un símbolo de la lucha feminista en Chile, y no es la primera vez que la artista se muestra a favor de las manifestaciones contra el neoliberalismo y desigualdad que se desarrollan en su país.

Además, la cantante ganó la pregala de los Latin Grammy 2019 como el mejor álbum de música alternativa por "Norma" y en su discurso leyó una décima y pidió justicia para Chile.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, leyó.