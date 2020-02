Saskia Bernaola: “Una mujer graciosa, es una mujer inteligente”

A pesar de su amor por la actuación, Saskia Bernaola terminó estudiando Diseño Industrial por la poca cantidad de carreras orientadas a ese rubro que había en aquel entonces. Sin embargo, su pasión era tan fuerte que hasta sus mismos profesores la impulsaban a renunciar a la universidad para que siga sus sueños de ser actriz.

Finalmente les hizo caso y hoy es considerada una de las mejores clowns del país. En entrevista con Correo, Saskia conversa sobre su carrera y su retorno al cine interpretando a Marisol en la última cinta peruana “Sí, mi amor”. Pero también habla de su rol de madre, pues confiesa que para ella una forma de empoderamiento es hacerse cargo de su familia.

El público te relaciona con la comedia, ¿te interesaría incursionar en el drama?

En algún momento lo he hecho, pero me gusta la comedia. Además, mi vitamina diaria es hacer reír a la gente.

¿Eres de los artistas que siempre está creando nuevas propuestas?

Así es. Es verdad que muchos actores esperan ser llamados, pero a mí no me gusta esperar, yo ya estoy proponiendo, creando. Escribo guiones de humor, pero no lo hago constantemente porque prefiero estar en el escenario.

¿Qué opinas de la nueva generación de Pataclaun?

Me encanta. Me gusta que haya cada vez más mujeres haciendo de payasa, porque siento que la mujer está encasillada en el rol de mamá y amante. Todo para ellas tiene que ser perfecto, y el humor es lo contrario, se basa en el fracaso, en la fealdad, viene de tus defectos, porque nadie se ríe de las virtudes. Además, dicen que una mujer graciosa, es una mujer inteligente.

¿Qué te ha enseñado el clown?

A aceptar el fracaso y reírme de mis defectos. He aprendido a aceptarme como soy.

¿A qué se debe la preferencia del público peruano por la comedia?

Creo que es porque hay tantas cosas feas en la realidad, que es una manera de tapar eso. ¿Cómo tomaste la maternidad? Al principio me dijeron: “ya no vas a poder trabajar nunca más”. Pensé en tener una nana, pero después decidimos que lo mejor era encargarnos nosotros. Nos involucramos full como padres, tanto así que mis hijos hacen escuela en casa, nosotros somos sus maestros.

¿Por qué tomaste esta decisión?

Porque mis hijos desde muy chiquitos demostraron que era lo que realmente querían hacer. Mi hija de 10 años actúa profesionalmente y mi hijo de 8 es deportista nato. Entonces, sentimos que debíamos educarlos de acuerdo a su vocación.

Eres madre y profesora a la vez, además de actriz, clown y guionista. ¿Se puede con todo?

Claro. Pienso que una forma de empoderarnos como mujeres es hacernos cargo de nuestra familia. Incluso pienso que las madres deberíamos llevar a nuestros hijos al trabajo y así pasar más tiempo.

En la película “Sí, mi amor” los protagonistas afrontan la crisis de los 7 años, ¿con Lelé, tu pareja desde hace 20 años, han vivido algo similar?

En nosotros cada año hay una crisis (risas), pero es normal. Cada crisis que hemos superado nos ha hecho más fuerte; ya no solo somos pareja, somos aliados y colegas.

¿Cómo han alcanzado esa madurez?

Porque nos escuchamos, nos comunicamos. Nos mandamos al carajo de vez en cuando, pero buscamos entendernos.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

En agosto en el Teatro Julieta vamos a presentar el espectáculo “Domándonos”, para enseñar que sí se puede tener un amor para siempre, como el de los abuelos.

Perfil

Saskia Bernaola, clown

Nació el 30 de agosto 1974. Su primera aparición en TV fue en 1997, en la telenovela peruana juvenil “Torbellino”. En el 2012 lanzó el espectáculo de “Las Banda-las” con sus amigas Patricia Portocarrero y Katia Palma.