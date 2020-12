Tras el fin de la novela ‘Mi vida sin ti’, Sebastián Monteghirfo, quien interpretó al malvado Enrique Calderón en la ficción, espera que su personaje haya aportado a identificar comportamientos machistas para que no sean normalizarlos.

Así señaló el artista peruano en una entrevista para el programa ‘La banda del Chino’, donde fue precisamente su hermano, el comunicador Luigui Monteghirfo, quien lo entrevistó.

“Me gustaría que recuerden cuáles son los comportamientos (machistas) que no debemos normalizar y las acciones que han tenido los demás personajes, ir descubriendo cuando hay machismo. El machismo no solo es el golpe, hay micromachismo que te va llenando la cabeza, entonces identificar rápidamente a estas personas y denunciarlas es una tarea de todos”, aconsejó Sebastián.

Además, el actor aseguró que se lleva un gran recuerdo de todos los actores que participaron de la novela.

“(Me llevo) Una familia hermosa donde cada uno supo cuál era su rol, la pieza fundamental es saber que estábamos contando una historia donde íbamos a enviarles mensajes a nuestra sociedad para poder construir un Perú mejor”, dijo el artista.