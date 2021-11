Sergio George se comunicó el último miércoles con el programa “América Hoy” para hablar sobre la presentación de Yahaira Plasencia en el “El Artista del Año”, además aprovechó las cámaras para aconsejar a la salsera.

“Claro (vi su presentación), hizo tremendo trabajo, se lo comenté a ella. Muy bien, me encantó”, aseguró el productor sobre la presentación de Plasencia en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Ella ha madurado muchísimo, está mucho más madura que antes, también los golpes de la vida enseñan”, agregó Sergio. “Sobre todo eso”, recalcó Plasencia.

En otro momento, el productor discográfico señaló que la cantante peruana tiene que trabajar un poco más en su afinación.

“Tiene que trabajar un poco más lo que es la afinación. Cantar y bailar es coordinación, la afinación y la respiración, también le he dicho de estas cosas por teléfono. Todavía falta un poco más de trabajo en eso, pero va muy bien. No es fácil”, comentó en “América Hoy”.

Por otro lado, Magaly Medina comentó en su programa de espectáculos sobre las apreciaciones del músico.

“Sergio George la aterrizó al llano de una forma muy vergonzosa, yo creo que Sergio George ya no está siendo su productor musical, parece su crítico más feroz, su enemigo... Si mi productor me deja como una aprendiz de cantante yo lo despido”, expresó en un inicio.

“Sergio George le ha dicho que no puede cantar y bailar a la vez, por eso me cae bien Sergio George... Le dijo tú eres una aprendiz todavía, aprende a respirar, aprende técnicas vocales y luego hablamos, yo creo que nuevo disco con Sergio George no va a haber... Hasta penita me da que la hayan evidenciado de esa manera y ella tan alucinada que andaba”. agregó entre risas.

