Sheyla Rojas defiende a millonario que publicó videos: "Él lo ve diferente, los peruanos somos conservadores"

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas respondió sobre las grabaciones que difundió su galán Fidelio Cavalli, quien le pidió en algunos videos que mostrara parte de su cuerpo cuando ella estaba en estado de ebriedad.

La rubia explicó que quizá el millonario no debió publicar esos videos, pero que él lo ve de manera diferente y no de forma conservadora, aseguró.

"Es justo que tenga derecho de disfrutar, quizá no debió publicar ese video, lo acepto, y él también lo reconoce pero para él estaba bien. Como ya dije él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y sí, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son", explicó la conductora de 'Estás en Todas'

En los videos difundidos en Instagram se puede ver a la popular 'Shey Shey' en evidente estado de ebriedad con un gorro en la cabeza y bailando al ritmo de la música electrónica.

Sin embargo, uno de los videos ha generado indignación pues se ve al millonario libanés pidiéndole a Sheyla Rojas que le muestre una parte íntima de su cuerpo. “Hey, babe, show me your boobs (Hey, nena, muéstrame tus senos)", se escucha decir a Fidelio Cavalli, mientras que la modelo peruana solo continúa bailando y sacando la lengua a la cámara.