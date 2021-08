Sheyla Rojas fue entrevistada en el programa de Magaly Medina y en el inicio de la conversación, la modelo aclaró que nunca pidió dinero para dar una exclusiva a “Magaly TV: La Firme”.

“Una vez dijiste que yo estaba pidiendo como 20 mil dólares por una entrevista y la verdad que jamás pedí ese monto y eso lo quiero aclarar”, explicó Rojas desde España.

Además, Sheyla Rojas señaló que no necesita de las entrevistas de Medina porque ahora desea tener un perfil bajo en la televisión tras los episodios polémicos que protagonizó.

“Si te soy sincera, yo no necesito de tus entrevistas. Gracias a Dios yo muchas veces siempre he sido muy parca. Llevo mucho tiempo trabajando en televisión, pero siempre he sido muy parca hasta en mi mismo canal (por América TV) con las entrevistas y la gente que trabaja sabe muy bien eso”, dijo.

“He aprendido con el pasar del tiempo en cuidar mi vida y yo con las entrevistas me muestro tal y como soy. Eso a mí a veces me cuesta porque yo soy muy sensible. No soy como me ‘pintan’. Me ponen imágenes y a mí no me gusta llorar en televisión”, explicó.

