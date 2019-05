Sheyla Rojas habló sobre demanda a Pedro Moral por medio millón de soles (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Tras conocer la demanda que su abogado le interpuso a Pedro Moral por difamación agravada, Sheyla Rojas marcó distancia y aclaró que no tiene nada que ver con ese tema.

"Ese es un tema que yo no lo voy a tocar. He decidido mantenerlo al margen y lo que mi abogado haga yo no tengo nada que ver ahí, ese es un tema aparte. Yo no tengo nada que ver ahí. Prefiero no meterme, no estoy al tanto de absolutamente nada", comentó la popular 'Shey Shey'.

Asimismo, la conductora de televisión aseguró que no recibirá nada de la reparación civil de 500 mil soles que está exigiendo su abogado.

"Yo estoy enfocada en las cosas que realmente son importantes. Lo demás no tengo nada que ver, no ocupo mi tiempo en cosas que no me suman", agregó la exchica reality.