Sheyla Rojas no se quedó callada luego de las contundentes acusaciones que realizó su exabogado, John Rodríguez, en el programa Amor y Fuego. Según el profesional del Derecho, la modelo le debe más de mil dólares tras asesorarla en un proceso contra Magaly Medina.

“Págale a tus abogados, fresca”, fue el comentario de una seguidora de “Shey”, quien actualmente vive en Guadalajara, México, en la casa de su novio, conocido como ‘Sir Winston’.

La exchica reality tuvo duras palabras contra el abogado y aseguró que no le deba una fuerte suma de dinero. Para ella, su ex defensa legal solo está buscando sus “cinco minutos de fama”.

“Si le debo como él dice porque no me escribe y tema solucionado. Esta clara que la intención es tener 5 minutos de fama como en su momento... Ese señor se llevó mi expediente sin decir nada a nadie del estudio de abogados y él me estaba cobrando (para que) solo así me lo entregaría. Gracias a Dios no quise seguir con el caso y preferí dejar las cosas ahí, sobre todo con abogado así...”, escribió.

Rodríguez comentó en “Amor y Fuego” que la influencer no continuó el proceso contra Magaly Medina debido a que los abogados se negaron a defenderla, pues no respondieron sus pagos correspondientes.

Este abogado estuvo a cargo de la defensa de la modelo en el caso contra la “Urraca”, a quien pretendía demandar por 1 millón de dólares luego de que publicara los mensajes privados entre ella y Luis Advíncula.