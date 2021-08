Magaly Solier se presentó en el programa de Magaly Medina dar su versión sobre la denuncia que le interpuso su expareja Erik Mendoza, por presuntamente golpear y maltratar psicológicamente a sus propios niños.

Mientras la actriz daba sus declaraciones, la producción de Magaly mostraba fotos que fueron brindadas por la expareja de Solier, donde se ve el pésimo estado del cuarto de sus hijos.

Lo pequeños se encontraban durmiendo en el suelo, al lado de botellas de cerveza.

Exesposo de Magaly Solier: “Espero que se recupere porque es la mamá de mis hijos”

“En 2017 me hicieron un proceso injusto. Pasó este problema (su denuncia por un supuesto maltrato físico a la actriz) porque como siempre, ella estaba en estado de ebriedad y ella pensó que yo no iría a las autoridades y por eso ella me denuncia. Desde entonces no podía ver a mis hijos porque dictaron unas medidas restrictivas hacia mi persona”, explicó Mendoza

Pese a que Erick Mendoza tuvo una medida restrictiva para ver a sus hijos, pasaron los años y otro juez determinó que él se quede con la custodia provisional de los pequeños tras las evidencias que presentó en contra de Magaly Solier.

“Yo tengo a mis hijos por el mandato de una fiscal porque encontraron serias evidencias... han evaluado la situación del caso y ellos han decidido darme a mis menores hijos... Ellos encontraron indicios serios de que mis hijos han sufrido violencia física y psicológica. Algo que siempre dije en las audiencias, de que Magaly (Solier) tiene problemas de alcohol”, señaló.

Finalmente, Erick Mendoza pidió ayuda para la actriz: “Espero que se recupere porque finalmente es la mamá de mis hijos y ellos la quieren”.