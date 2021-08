En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina y su equipo de producción lanzaron una encuesta en vivo sobre quien debió ser la ganadora de la corona de “Reinas del Show”.

“Durante esta hora y cuarto, deberíamos hacer un concurso y que gane el mejor. Llamen al chismefono. No quiero seguidores de Gisela en el chismefono”, dijo Magaly Medina al inicio de su programa para invitar a sus seguidores a votar.

Segundos antes de terminar su programa, la periodista mostró los resultados. El público eligió a Allison Pastor como la ganadora.

“¿Cuál fue el resultado de la encuesta del chismefono?, ¿Quién baila mejor Korina Rivadeneira o Allison Pastor? El resultado es abrumador, el 99% votaron por Allison y 1% por Korina, por decir que hubo una llamada”, comentó la periodista para mostrar los resultados. “Esa llamada (a favor de Korina Rivadeneira) fue de Gisela Valcárcel o de Venezuela”, bromeó la ‘Urraca’.

Magaly Medina se tomó varios minutos de su programa para hablar sobre la victoria de Korina Rivadeneira en ‘Reinas del Show’. La ‘urraca’ mencionó que ya sabía que la esposa de Maria Hart se convertiría en la ganadora.

“Yo soy la reina del show, mejor dicho, la reina del chongo. Estaba cantadazo (la victoria de Korina). No se necesitaba tener ninguna bola de cristal para saber que Korina tenía el camino llano. Lo que hizo Gisela fue sacarla a quien se pusiera en el camino. Esa corona tenía nombre desde el primer día del programa”, dijo la ‘urraca’.

Asimismo, Medina mostró imágenes del día que pronosticó que Rivadeneira iba a ser la ganadora de ‘Reinas del show’, tal como sucedió.

“Lo dijimos el 2 de julio después de la primera gala. Allí, calientito. Lo dije con todas sus letras. Es como si me llamara Gisela para bailar contra Korina: me destroza. Yo no soy nadie en el baile. Trapea el piso conmigo. Lo mismo sucedió con sus concursantes. Hemos acostumbrado a todo el mundo de hacerle el camino fácil”, agregó.

