Espectáculos







Gisela Valcárcel sobre críticas: “A mi me habían sacado la vuelta y tampoco salí a responder” Ante los cuestionamientos por las palabras que tuvo con Allison Pastor, dijo que también ha preferido callar y no “echar más leña al fuego”, pero recordó que siempre optó por no responder, incluso cuando fue víctima de una infidelidad .